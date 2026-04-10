أسعار الأسهم والنفط تترقب نتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية

تباين أداء الأسهم في وول ستريت، اليوم الجمعة، فيما حافظت أسعار النفط على استقرارها، وسط هدنة هشة بين واشنطن وطهران.

وفي الجلسة الصباحية اليوم الجمعة، سجّل مؤشر "إس أند بي 500" ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1%، متّجها نحو تحقيق أسبوع إيجابي ثانٍ على التوالي.

وفي المقابل، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 212 نقطة (0.4%) عند الساعة 0956 صباحا بالتوقيت الشرقي، بينما صعد مؤشر "ناسداك" المركب 0.6%.

وتواصل المؤشرات الرئيسية تحقيق مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من التفاؤل باقتراب التوصل إلى تسوية سياسية للحرب ضد إيران.

ولاتزال الأوضاع في الأسواق رهينة بتطوّرات ما يحدث في الحرب، وقابلة لما يحدث من تقلبات حادة على وقع أي مستجدات.

وتسببت القفزات في أسعار النفط في الكثير من التحركات العنيفة في سوق الأسهم ، بعد توقف شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي مع اندلاع الحرب.

وقفز سعر برميل خام برنت، المرجع العالمي، من نحو 70 دولاراً قبيل اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، إلى ما يزيد على 119 دولارا في فترات الذروة.

واستقر سعر خام برنت اليوم الجمعة، قرب 96 دولاراً للبرميل الواحد بارتفاع نسبته 0.1%، في حين صعد الخام الأمريكي بمقدار 0.4% ليبلغ 98.27 دولارا.