الرئيس اللبناني يعلن عن بدء تفاعل إيجابي مع فكرة وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، عن بدء «تفاعل إيجابي» مع فكرة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والبدء بمفاوضات مباشرة معها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، قال عون، إن الحل الوحيد للوضع الذي يعيشه لبنان حاليًا هو في تحقيق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان، تعقبه مفاوضات مباشرة بينهما.

جاء ذلك خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو، مع أعضاء المجلس التنفيذي وعدد من الرؤساء السابقين للرابطة المارونية.

وأوضح الرئيس اللبناني أنه أجرى ولا يزال يجري اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وأن هذا الطرح يلقى ترحيبًا دوليًا كبيرًا، وبدأ يتفاعل إيجابًا في الأروقة السياسية الدولية.

وجدد عون إصراره على عدم السماح بحصول فتنة داخلية، داعيًا إلى «الإيمان بالدولة وبقواها الشرعية، لأنه لا خلاص من دونها».

وانتقد ما وصفه بـ«محاولات التخويف التي يحاول البعض زرعها في المناطق اللبنانية، في الوقت الذي يتأكد عدم استعداد اللبنانيين للعودة إلى الاقتتال الداخلي».

وأكد أن «القوى الأمنية والجيش يقومون بعملهم بشكل تام، من أجل فرض الأمن والاستقرار، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها والإمكانات المتواضعة المتوافرة لديها».

وأبدى ثقته الكاملة بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لبسط بالأمن، وطمأنة الناس الذين يجب أن يكونوا أيضاً شركاء في الحفاظ على الاستقرار الأمني والتعاون الوثيق مع القوى الأمنية والبلديات.

وشدد على استمرار الدولة في القيام بكل الجهود الممكنة، من أجل تأمين مقومات الصمود لأهالي المناطق والبلدات والقرى الجنوبية الحدودية الذين قرروا البقاء في منازلهم.