السفير الإسرائيلي بألمانيا مبررا الهجمات على لبنان: النظام الإيراني يحتجز لبنان رهينة

وصف السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، حزب الله بأنه "أداة إيرانية"، داعياً أوروبا إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً في هذا الصدد.

ونقل بيان صادر عن السفارة الإسرائيلية في برلين، اليوم الخميس، عن بروسور قوله إن "حزب الله يُدار ويُمَوَّل ويُسَلَّح من قبِل طهران. النظام الإيراني يحتجز لبنان رهينة فعلياً لضمان بقاء هيكلية وكلائه في المنطقة".

واتهم الدبلوماسي الإسرائيلي، الحكومة اللبنانية، بالإخفاق في تنفيذ التزاماتها الدولية، لاسيما قرار الأمم المتحدة رقم 1701 ونزع سلاح حزب الله. وأشار إلى أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن خفض التصعيد، يواصل حزب الله هجماته "ضد المدنيين الإسرائيليين"، وأردف: "لا ينبغي تجاهل هذا الواقع".

وفي رسالة وجهها إلى الجانب الأوروبي، حذر بروسور قائلاً إن "من يمارس الضغط على إسرائيل في الوقت الذي تستمر فيه إيران في توجيه حزب الله، لا يتصرف بحياد، بل إنه يسهم في تقوية طهران." وشدد على أن إسرائيل لن تفوض أي جهة أخرى بمهمة ضمان أمن مواطنيها.