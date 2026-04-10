قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن « إيران تقوم بعمل سيئ للغاية بل ومخز فيما يتعلق بمرور النفط عبر مضيق هرمز».

وشدد عبر حسابه بمنصة «تروث سوشيال» أن «هذا ليس الاتفاق الذي بيننا!».

وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، أن البرلمان «سيحول الأسلوب الجديد لإدارة مضيق هرمز إلى قانون».

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، أن إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.

وقالت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني في رسالة: «أدرك الجميع بمن فيهم الأصدقاء والخصوم أن إدارة مضيق هرمز دخلت مرحلة جديدة خلال اليومين الماضيين».

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجانب الإيراني، من فرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، مشددا على ضرورة التوقف الفوري عن ذلك.

وكتب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال» الخميس: «وردت تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسومًا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تفعل، فعليها التوقف فورًا».