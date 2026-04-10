الجمعة 10 أبريل 2026 2:15 ص القاهرة
هيئة البث الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان ولا إصابات


نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 1:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 1:22 ص

أفادت قناة التلفزيون الرسمية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، بتفعيل نظام الإنذار المبكر لأول مرة منذ وقف الحرب، وذلك في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية.
وأشارت عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في الاعتراض، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات.
وفي سياق متصل، كشفا شبكة قدس الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، عن تعطل في حركة الإقلاع والهبوط بمطار «بن جوريون»، وذلك عقب إطلاق صاروخ «أرض – أرض» من جبهة لبنان.
ولفتت إلى أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة شملت وسط وجنوب فلسطين المحتلة، وذلك نتيجة رشقة صاروخية انطلقت من لبنان.

 


