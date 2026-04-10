قاضٍ فيدرالي يعرقل قرار دونالد ترامب بإنهاء حماية الإثيوبيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرقل قاض فيدرالي قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الوضع المؤقت الذي يحمي ما يربو على 5000 إثيوبي من الترحيل ويسمح لهم بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

وقال برايان ميرفي قاضي المحكمة الإقليمية في ماساتشوستس إن إدارة ترامب ألغت وضع الحماية المؤقت "دون اعتبار للعملية التي حددها الكونجرس".

ويأتي القرار في الوقت الذي يعارض فيه مئات الآلاف من حاملي وضع الحماية المؤقت من جنسيات مختلفة إلغاء وضعهم في المحاكم الفيدرالية. ويمثل قرار القاضي أحدث عقبة قانونية أمام جهود إدارة ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقت في إطار سياسة الهجرة الصارمة التي تتبناها.