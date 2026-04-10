كندا تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان وتدعو للالتزام الكامل بالقوانين الإنسانية

أدانت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، الخميس، الغارات الإسرائيلية على لبنان، مشددة على أن احترام وحماية المدنيين يُعدان أمرين غير قابلين للتفاوض وواجبين بموجب القانون الدولي،

ودعت الوزيرة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها على منصة (إكس)، إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين الإنسانية في ظل التصعيد الراهن بالشرق الأوسط.

ودعت أناند كذلك حزب الله للتحرك الفوري نحو نزع سلاحه وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية، مؤكدة أهمية التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق نار دائم.

وفي الوقت ذاته، أدانت الوزيرة الهجمات التي وصفتها بـ"العشوائية" التي ينفذها حزب الله ضد إسرائيل.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية دعم بلادها لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطتها الكاملة على أراضيها، بما في ذلك من خلال نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي موثوق ومستدام يحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وشددت أناند في ختام بيانها على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.