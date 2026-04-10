التلفزيون الإيراني: المرشد الأعلى يعلن نصر البلاد في بيان جديد

أعلن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي انتصار بلاده في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في بيان اليوم الخميس.

وكما حدث في مرات سابقة، تمت تلاوة البيان عبر التلفزيون الرسمي. ولم يأت البيان مرفقا بمقطع مصور أو تسجيل صوتي أو صور لخامنئي.

وبحسب الرسالة، حققت إيران "النصر النهائي".

وجاء في البيان: "على مدار الأربعين يوما الماضية... أذهلت الأمة الإيرانية العظيمة العالم".

وأضاف البيان أن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها تقاتل من أجل حقوقها المشروعة.

ووجه الشكر لحلفاء إيران الإقليميين، ومن بينهم حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن.

ولم يظهرخامنئي /56 عاما/ علنا منذ تعيينه مرشدا أعلى في الثامن من مارس، مما يثير التكهن بشأن صحته ومكانه ودوره الفعلي.

وهدد قادة إيرانيون في وقت سابق اليوم برد فعل حاسم بعد الهجمات الإسرائيلية المدمرة ضد لبنان، التي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنها أودت بحياة 303 أشخاص وأصابت 1150 شخصا.