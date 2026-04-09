حسين فهمي يبحث مع مجموعة الصين للإعلام تغطية دولية موسعة لمهرجان القاهرة السينمائي

عقد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة عمل مع فان يون، نائب رئيس التحرير في مجموعة الصين للإعلام (CMG)، ورئيس تحرير شبكة تليفزيون الصين الدولية (CGTN).

واستهدف اللقاء وضع أطر لشراكة إعلامية تضمن تغطية دولية موسعة لفعاليات مهرجان القاهرة، عبر منصات وشاشات الشبكة الصينية.

وتطرقت النقاشات إلى تقديم التسهيلات اللازمة للوفود الإعلامية والمراسلين لتغطية الفعاليات الرئيسية للمهرجان في دورته المقبلة التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وأكد حسين فهمي، أهمية هذا التعاون: "الإعلام يمثل الجناح الآخر لنجاح أي حدث ثقافي دولي، نحن نحرص على توسيع رقعة وصول مهرجان القاهرة وتجاوز الحدود الجغرافية، والعمل مع مؤسسة إعلامية بحجم مجموعة الصين للإعلام يمنحنا منصة استثنائية لنقل رسالة المهرجان وأجوائه إلى ملايين المشاهدين في القارة الآسيوية".

من جانبه، علق فان يون على اللقاء: "يحظى مهرجان القاهرة بمكانة تاريخية كأحد أهم الروافد الثقافية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شبكتنا مهتمة بشدة بنقل تفاصيل هذا الحدث العريق، ونتطلع إلى بناء شراكة إعلامية قوية تتيح لجمهورنا التعرف عن قرب على المشهد الفني العربي، وتفتح بابًا جديدًا للتبادل الثقافي بين شعوبنا".