قناة كان الإسرائيلية: الملك عبد الله يرفض لقاء نتنياهو ويشترط ضمانات بشأن غزة والضفة

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء الإثنين، عن رفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني طلبًا تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاء ثنائي بينهما.

وذكرت القناة أن مكتب نتنياهو حاول ترتيب اللقاء قبل اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران، إلا أن الجانب الأردني وضع شروطًا صارمة للموافقة على هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر أن الملك عبد الله أبدى استياءه من السياسات الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين منذ بدء الحرب، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وبحسب التقارير، طالبت المملكة الأردنية بتوضيحات رسمية بشأن عدد من الملفات قبل المضي في أي لقاء سياسي، من بينها ضمانات بعدم تهجير سكان قطاع غزة، ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية، والالتزام بمسار إقامة الدولة الفلسطينية.

كما شملت المطالب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى اتفاق جديد بشأن المياه.

وأشارت المصادر إلى أن الردود الإسرائيلية لم تكن كافية من وجهة نظر الجانب الأردني، ما أدى إلى رفض عقد اللقاء، مع عدم منح نتنياهو فرصة لتحقيق مكسب سياسي في هذا التوقيت.

وأكدت التقارير أن الأردن يواصل الحفاظ على قنوات الاتصال الأمنية مع إسرائيل بعيدًا عن اللقاءات العلنية في المرحلة الحالية.