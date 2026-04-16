قام المجلس الأعلى للثقافة بإهداء مكتبة كلية البنات مجموعة متميزة من أحدث إصداراته في مختلف مجالات الفكر والأدب والفنون، دعمًا للحركة الثقافية والعلمية بالكلية، وإسهاما في إثراء المحتوى المعرفي المتاح للطلاب والباحثين.

ويأتي هذا الإهداء بالتزامن مع فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة «بالقراءة نرتقي»، التي تنظمها كلية البنات بجامعة عين شمس – قطاع الدراسات العليا والبحوث (مكتبة الكلية) بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار دعم الأنشطة الثقافية والعلمية وتشجيع التميز والإبداع بين الطلاب.

وجاء ذلك على هامش تفقد الدكتور أشرف العزازي عددًا من الأعمال الفنية لطلاب الكلية، حيث أشاد بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، وما تعكسه من مواهب واعدة وقدرات إبداعية، مؤكدًا حرص المجلس على تنظيم معارض للفنون التشكيلية بمقره لإتاحة الفرصة أمام طلاب الكلية لعرض إبداعاتهم من اللوحات والرسومات أمام جمهور أوسع.

كما أكد أهمية الفنون في تشكيل الوعي الثقافي والجمالي، مشيرًا إلى دور المجلس في دعم ورعاية المواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعبير والإبداع، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على المساهمة في تطوير المجتمع.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أشرف العزازي إلى أهمية جوائز الدولة التي يقدمها المجلس الأعلى للثقافة، باعتبارها إحدى أبرز أدوات دعم وتشجيع المبدعين، منوهًا بإمكانية تقدم طلاب وأساتذة الكلية لهذه الجوائز، بما يتيح لهم فرصًا حقيقية للتقدير والتكريم على إنتاجهم العلمي والإبداعي.

وقد أُقيمت الفعاليات البوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، بمسرح كلية البنات – جامعة عين شمس، خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، وسط حضور أكاديمي وثقافي مميز.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية، حيث أهدت كلية البنات درعها إلى الدكتور أشرف العزازي تقديرًا لجهوده في دعم الأنشطة الثقافية والعلمية، كما أهدت الكلية درعها إلى وائل حسين؛ رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، تقديرًا لجهوده في دعم الأنشطة الثقافية وتعزيز أوجه التعاون المشترك.

ومن جانبه، اختتم الدكتور أشرف العزازي فعاليات الزيارة بإهداء درع المجلس الأعلى للثقافة إلى عميدة الكلية الدكتورة أميرة يوسف، تأكيدًا على عمق التعاون المشترك، وتقديرًا لدورها في دعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل الكلية.