الصين تطالب بعودة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي ​نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال ‌اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأربعاء، على بذل الجهود الممكنة ​لإعادة حركة الملاحة في ​مضيق هرمز لطبيعتها.

ووفقا لبيان صادر ⁠عن الخارجية الصينية، فقد شدد ​على أنه في حين يجب ​احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز فإنه يجب أيضا ​ضمان حرية وسلامة الملاحة ​عبر الممر المائي.

وأوضح أنه من مصلحة المجتمع ‌الدولي ⁠كله أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها في المضيق.



وأشار إلى أن الوضع يمر بمرحلة تحول ​حاسمة ​وأن نافذة ⁠السلام بدأت تفتح.

وأكد أن الصين تدعم التمسك ​بوقف إطلاق النار والمفاوضات، ​التي ⁠قال إنها تخدم مصالح إيران والمنطقة والعالم.

وأضاف أن الصين ⁠مستعدة ​لمواصلة الضغط من ​أجل تهدئة الوضع والارتقاء بالعلاقات بين دول ​المنطقة.