حريق هائل يعقبه انفجارات في مصفاة نفط بولاية فيكتوريا الأسترالية

أعلنت السلطات الأسترالية مساء اليوم الأربعاء، اندلاع حريق هائل، أعقبته انفجارات، في مصفاة "فيفا إنرجي"، وهي ، بمدينة جيلونج في ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وقالت السلطات الاسترالية إن الحريق لا يزال خارج السيطرة ومحصوراً في قسم إنتاج البنزين؛ مما تسبب في تصاعد دخان كثيف ودفع السلطات لتحذير السكان، دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

وأصدرت السلطات تحذيرات لسكان عدد من مناطق مدينة جيلونج بولاية فيكتوريا بضرورة البقاء داخل منازلهم بسبب كثافة الدخان المتصاعد.

وتنتج هذه المصفاة - وهي إحدى مصفاتي النفط العاملتين في أستراليا- 50% من وقود ولاية فيكتوريا و10% من وقود أستراليا، وهي إحدى منشأتين - الأخرى في بريسبان - قادرتين على تكرير الوقود محليا،. بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.

وقد سلطت الأضواء على هاتين المنشأتين في الأسابيع الأخيرة، حيث تسببت الحرب مع إيران في أزمة طاقة عالمية، مما أدى إلى ضغوط على شحنات النفط في جميع أنحاء العالم.

وذكرت حكومة ولاية فيكتوريا أنه لم يتم رصد أي تأثير على إنتاج البنزين والديزل أو سعة التخزين.

ومع ذلك، قال وزير الطاقة الفيدرالي، كريس بوين، إنه لم يتضح بعد كيف ستتأثر إمدادات الوقود.

وأضاف: "هذا ليس تطورا إيجابيا. سيكون له تأثير. إنني متأكد من أن إنتاج البنزين سيستمر، لكنه قد يتأثر لبعض الوقت".