الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب الأسواق للتطورات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار، وسط تزايد ​التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى ‌اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثارت ​مخاوف من تفاقم التضخم.

وصعد الذهب ​في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى ⁠4830.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 ​بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو حزيران 0.6 بالمئة إلى 4852.40 دولار.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له ​في أكثر من شهر مما ​يجعل السلع المقومة به مثل الذهب أقل تكلفة ‌بالنسبة ⁠لحائزي العملات الأخرى.

وعبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن تفاؤلها إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي ​الحرب مع ​إيران، لكنها ⁠حذرت في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على ​طهران إذا استمرت في مواقفها ​المتشددة.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 80.17 ⁠دولار ​للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 ​بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة ​إلى 1590.14 دولار.