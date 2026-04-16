البنك الدولي يحذر من استمرار الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران لأشهر حتى بعد فتح مضيق هرمز

حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، اليوم الأربعاء، من استمرار الاضطرابات المرتبطة بالحرب على إيران لعدة أشهر، حتى لو استمر وقف إطلاق النار الهش الحالي وأعيد فتح مضيق هرمز، داعيًا الدول المتأثرة بالحرب إلى الاستعداد لمثل هذا السيناريو.

وقال بانجا - في تصريحات لشبكة (سي إن بي سي) الأمريكية - "سيستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه" بمجرد تحرير المسار الرئيسي لشحن النفط (مضيق هرمز) من الحصار الناجم عن التهديدات الإيرانية والحصار البحري الأمريكي.

وأضاف أن البنك الدولي قد أعد خطة "صندوق الحرب" لتزويد البلدان بمستويات متفاوتة من التمويل، حسب مدة استمرار الصراع.

وتابع: "بفضل مجموعة أدواتنا المخصصة للأزمات، يمكن لدولنا الحصول على تمويل فوري يتراوح بين 20 و25 مليار دولار دون الحاجة إلى موافقات جديدة".

وأوضح بانجا أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 60 مليار دولار إذا استمرت الحرب خلال الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك الدولي قد يجمع ما بين 80 و100 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة إذا دعت الحاجة.

ونصح بانجا عملاء البنك الدولي المتضررين من الحرب بالتركيز أولًا على كبح جماح التضخم.