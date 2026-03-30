إيطاليا: سرقة لوحات لمشاهير من متحف إيطالي خاص

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن لصوصا سرقوا ثلاث لوحات لــرينوار وسيزان وماتيس تقدر قيمتها بملايين اليورو من متحف قرب مدينة بارما في شمالي إيطاليا ليلة 22–23 مارس، بعد فتحهم باب المدخل عنوة.

وشملت اللوحات الثلاث المسروقة "السمكة" لأوجست رينوار، و"الطبيعية الثابتة مع الكرز" لبول سيزان، و"الجارية على الشرفة" لهنري ماتيس.

وتقع مؤسسة ماجناني روكا، وهي متحف خاص، في قلب الريف على بعد 20 كيلومترا (12 ميلا) من بارما.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن اللصوص تمكنوا من الاستيلاء على اللوحات في أقل من ثلاث دقائق والهروب عبر حدائق المتحف.

وتضم مؤسسة ماجناني روكا، التي تأسست عام 1977، مجموعة مؤرخ الفن لويجي ماجناني، والتي تشمل أيضا أعمالا لفنانين مثل دورر، وروبنز، وفان دايك، وجويا، ومونيه.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى المتحف يرى أن هناك عصابة مهيكلة ومنظمة تقف وراء هذه السرقة، التي أعاقها إنذار الأمان.

ولم يصدر المتحف أي بيان عن حادث السرقة على موقعه الإلكتروني، ولم يتسن التواصل معه للتعليق؛ نظرا لإغلاقه اليوم الاثنين.