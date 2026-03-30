قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الحرب في الشرق الأوسط تمثل «عدوانًا غاشمًا» من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكدًا أن هذا التوصيف يعكس واقعًا قائمًا دون انحياز.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، أن العمليات العسكرية بدأت في 28 فبراير باستهداف مواقع واغتيال مسؤولين، معتبرًا أن قرار الحرب كان «غير مدروس»، وهو ما يظهر في عدم وضوح مسار الخروج منها حتى الآن.

وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت من جر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، ما أدى إلى تورطها في صراع معقد، رغم امتلاك واشنطن القدرة على تقدير المواقف بشكل أدق.

وأوضح أن سلسلة من الحسابات الخاطئة قادت العالم إلى الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن إيران أظهرت قدرة كبيرة على الصمود وإدارة المشهد.

وأكد أن تداعيات الأزمة امتدت عالميًا، موضحًا أن التوترات في مضيق هرمز، الذي وصفه بـ«خرم إبرة»، تسببت في اضطرابات اقتصادية واسعة، مع توقع تفاقمها حال استمرار الحرب لفترة أطول.

وأضاف أن تكلفة الحرب لم تقتصر على إيران فقط، بل امتدت لتشمل الفئات الأكثر تضررًا حول العالم، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وحذر من اتساع نطاق الصراع ليشمل أطرافًا أخرى، معتبرًا أن المشهد في جوهره يعكس صراعًا أوسع وغير معلن بين الولايات المتحدة والصين.



