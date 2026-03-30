قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الإثنين، إن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال فشل مسار المفاوضات مع إيران، مشددًا على أنه لن يُسمح لطهران بالتحكم في الممرات المائية الدولية.

وأضاف، خلال مقابلة مع جورج ستيفانوبولوس في برنامج "صباح الخير يا أمريكا" على شبكة ABC News، أن إيران تهدد بفرض سيطرة على مضيق هرمز وتحديد حركة الملاحة، مؤكدًا أن هذا الأمر "لن يُسمح بحدوثه".

وأشار إلى أن هناك أطرافًا داخل السلطة الإيرانية الحالية لديهم رؤية أكثر واقعية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستعداد لكل السيناريوهات، بما في ذلك فشل المفاوضات.

وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة تعتمد بدرجة محدودة على الطاقة المارة عبر مضيق هرمز، في حين يعتمد العالم بشكل أكبر على هذا الممر الحيوي، داعيًا الدول إلى الانتباه لما قد يترتب على أي تصعيد.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك عدة خيارات للتعامل مع تطورات الأزمة، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع تعمل على إعداد بدائل متعددة لمواجهة مختلف الاحتمالات.

وفيما يتعلق بالأهداف العسكرية، قال روبيو إن واشنطن تستهدف تقليص قدرات إيران الجوية والبحرية، وتدمير مصانع الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، مع تحقيق تقدم ملحوظ.

وأضاف أن ترامب يفضل المسار الدبلوماسي، رغم أن المحادثات مع إيران لا تزال في مراحلها الأولى، موضحًا أن التواصل يتم عبر وسطاء من خلال تبادل الرسائل بين الطرفين.