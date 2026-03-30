ألمانيا تتعهد بدعم سوريا في إعادة الإعمار

تعهدت ألمانيا، بدعم سوريا في إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب الأهلية على مدار سنوات.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال منتدى اقتصادي ألماني - سوري في وزارة الخارجية ببرلين، والذي شارك فيه أيضا عدد كبير من ممثلي الشركات الألمانية، إن ألمانيا تقف إلى جانب سوريا.

وأضاف فاديفول، أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تنجح إلا بدعم دولي، مشيرا إلى أنه يرى لألمانيا دورا قويا في التنمية الاقتصادية لسوريا.

وقال: "السوريون يستحقون فرصة ونحن نريد المساعدة في استغلال هذه الفرصة بشكل جيد"، مؤكدا أن فرص التبادل الاقتصادي بين البلدين على المدى المتوسط والطويل كبيرة للغاية.

ومن جانبه، تحدث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، عن بداية جديدة، داعيا إلى استثمارات من الشركات الألمانية.

وأوضح أن سوريا أجرت العديد من التعديلات القانونية لتحسين الإطار القانوني للاستثمار.

وفي ضوء بحرب إيران، وصف الشرع، سوريا بأنها "ملاذ آمن"، وتحدث عن فرص استثمارية كبيرة ودعا الشركات الألمانية إلى زيارة سوريا.

وقال فاديفول إن سوريا عانت حتى وقت قريب من دكتاتورية وحشية وحرب أهلية دامية، مضيفا أن سوريا تواجه في الوقت الحاضر مهمة كبيرة تتمثل في بناء دولة تضمن الأمن والحرية والحياة الكريمة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، إنها ترى إمكانات كبيرة للتعاون بالنسبة للشركات الألمانية، على سبيل المثال في قطاعي الطاقة والبناء، وفي مجالات صناعة الآلات وتجهيز المرافق، وكذلك في حلول تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

وبدأ الشرع، زيارته الأولى إلى برلين اليوم الاثنين، حيث استقبله الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في قصر "بيلفو" الرئاسي.

وترافق الزيارة، التي كان من المقرر أن تتم في يناير الماضي، احتجاجات، إذ تم تسجيل عدة مظاهرات يشارك فيها نحو 5 آلاف شخص.

ويتضمن برنامج زيارة الشرع أيضا، إجراء محادثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات السياسية بشكل أساسي على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وعلى إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب الأهلية على مدار سنوات.