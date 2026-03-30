رئيس وزراء قطر يحذر من استهداف البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، من وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسئول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

وأمس، قالت وزارة الطاقة الإيرانية، إن عددا من الهجمات استهدف منشآت قطاع الكهرباء في محافظة طهران وأجزاء من مدينة طهران ومحافظة البرز.

وأضافت في بيان أورده التلفزيون الإيراني، إنه تم قطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق، ويجري العمل على حل المشكلة.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام إيرانية، انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق في العاصمة طهران والبرز جراء الهجمات على منشآت الطاقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.