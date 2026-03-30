بخبرة متراكمة تمتد لعقود من العمل الدبلوماسي في مواقع قيادية بارزة، وسنوات من الانخراط في المجال الأكاديمي، ورؤى تحليلية عميقة للمشهد العربي والتحولات في النظام الدولي، عبّر عنها من خلال منابر متعددة أبرزها الكتابة عبر مؤلفات، ومقالات أسبوعية تحليلية لا تقتصر على تفكيك المشهد، بل تطرح حلولًا عملية قابلة للتطبيق، يستعد وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي لبدء مرحلة جديدة من مسيرته الدبلوماسية كأمين عام لجامعة الدول العربية، بعدما وافق مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بالإجماع على ترشيح مصر له لشغل هذا المنصب العربي الرفيع، مع رفع القرار لاعتماده رسميًا خلال أعمال القمة العربية المقرر انعقادها في السعودية في وقت لاحق من العام الحالي.

وخلال مسيرته الدبلوماسية المتميزة، مثّل فهمي مصر كسفير في عدد من دول العالم، أبرزها اليابان والولايات المتحدة، كما تقلد مناصب رفيعة من بينها رئاسته المجلس الاستشاري للجنة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، وتوليه منصب وزير الخارجية في الفترة من يونيو 2013 حتى يوليو 2014.

وتخصص نبيل فهمي في مجالات الأمن الإقليمي والدولي، ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وحل المنازعات الإقليمية، وعلى رأسها الصراع العربي- الإسرائيلي.

ويمثل كتابه "في قلب الأحداث"، الصادر عن دار الشروق، توثيقًا لمسيرة نصف قرن من الأحداث الدولية والإقليمية والوطنية التي تابعها عن قرب، بوصفه مواطنًا طموحًا وشاهدًا مباشرًا وممارسًا دبلوماسيًا ومسئولًا سياسيًا.

ويستعرض الكتاب الذي يشكل إضافة هامة في مجال المذكرات السياسية، العديد من الأحداث الشائكة عبر عقود حافلة عايشها فهمي في الساحة الدبلوماسية، مقدمًا رؤيته بشفافية تامة من زوايا متعددة، مستندًا إلى تجاربه الشخصية وتقييمه للأحداث التي شاهدها أو شارك فيها، كاشفًا عن تفاصيل لحظات حرجة من تاريخ الأمة، خلال عمله في بعثات وسفارات مصرية، ثم سفيرًا ووزيرًا للخارجية.

ويتمتع الدبلوماسي المخضرم بحضور بارز على الصعيد الأكاديمي، إذ يُعد المؤسس وعميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تولى هذا المنصب منذ تأسيس الكلية عام 2009 حتى عام 2022. كما تولى رئاسة مشروع الشرق الأوسط في معهد مونتيري للدراسات الدولية (معهد ميدلبري حاليًا) عقب انتهاء فترة عمله سفيرًا لمصر في الولايات المتحدة.

ولنبيل فهمي إسهامات بارزة من خلال مشاركته في الندوات والمؤتمرات المعنية بالشئون الدولية، إلى جانب مؤلفاته التي شكلت إضافة مهمة للمكتبة السياسية العربية ومن أبرزها: "مستقبل العلاقات العربية" و"قيد التشكل: الشرق الأوسط بين تحولات النظام الدولي والتفاعلات الإقليمية".

ويواصل فهمي حضوره الفكري من خلال كتابة مقالات رأي بشكل منتظم في موقع إندبندنت عربية، والتي يتم نشرها أيضًا في جريدة الشروق، حيث يقدم رؤى تحليلية معمقة حول القضايا العربية وتشابكاتها مع القضايا الدولية، إضافة إلى أفكار لمواجهة أزمات المنطقة.