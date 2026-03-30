الداخلية البحرينية: تفعيل صفارات الإنذار وندعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن

أعلنت السلطات البحرينية، تفعيل صفارات الإنذار في إشارة إلى هجوم جديد تتعرض له المملكة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مقتضب: «تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.