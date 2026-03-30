نيويورك تايمز: عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وصل إلى 50 ألف فرد

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن العدد الإجمالي للعسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وصل إلى 50 ألف فرد، ما يزيد على العدد الطبيعي بمقدار 10 آلاف نفر.



وأشار مسؤول عسكري أمريكي إلى أن العدد المعتاد للعسكريين الأمريكيين في القواعد على أراضي السعودية والبحرين والعراق وقطر وسوريا والأردن والإمارات والكويت يبلغ نحو 40 ألف نفر، لكن عددهم ازداد إلى 50 ألفا مع تصعيد الحرب ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس حاليا شن هجوم "أوسع نطاقا" على إيران، حيث قد تحاول القوات الأمريكية السيطرة على جزيرة خرج الاستراتيجية في مضيق هرمز أو على أراض أخرى بهدف فتح المضيق.

وكان البنتاغون قد أمر الأسبوع الماضي بإرسال نحو 2000 عسكري من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط.



ولم يتم الكشف عن مكان انتشارهم، لكنهم سيكونون في مرمى الضربات الإيرانية. ويمكن استخدامهم في عملية للسيطرة على جزيرة خرج أو في عمليات برية أخرى بالتعاون مع قوات المارينز.

وأضافت الصحيفة أن الخبراء العسكريين يشيرون إلى أن 50 ألف عسكري لم يكن عددا كافيا لتنفيذ أي عملية برية واسعة النطاق.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 300 ألف عسكري أثناء العملية في قطاع غزة في أكتوبر 2023، وأن القوات الأمريكية التي دخلت العراق في 2003 كان عددها نجو 250 ألف فرد في البداية.

وأشار الخبراء أيضا إلى أن السيطرة على البلاد لن تكون ممكنة بـ 50 ألف عسكري.