سفارة أمريكا بالعراق تصدر تحذيرا بشأن هجمات محتملة على جامعات أمريكية

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، تحذيرًا أمنيًّا، جراء هجمات محتملة على جامعات أمريكية في العراق.

وقالت السفارة في التحذير: «إيران والمليشيات الإرهابية الموالية لها قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة».

وأضافت: «وجّهت إيران، على وجه التحديد، تهديدات إلى الجامعات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».

وتابعت: «قامت مليشيات إرهابية موالية لإيران بشن هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق. يُنصح المواطنون الأمريكيون بمغادرة العراق فورًا».

ولفتت إلى أن بعثة الولايات المتحدة في العراق لا تزال مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة، وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين داخل العراق، وقالت: «يُرجى عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية».

وقالت السفارة: «تُذكّر سفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع.. ويُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم السفر إلى العراق لأي سبب. غادروا فورا إذا كنتم هناك».

وذكرت السفارة: «تشكل إيران والجماعات المسلحة الإرهابية الموالية لها تهديدًا خطيرًا للأمن العام في العراق. شنت هذه الجماعات هجمات، ومن المرجح أن تحاول شن المزيد منها، على أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك المنشآت الدبلوماسية والجامعات والشركات والبنية التحتية للطاقة وغيرها من المواقع التي يُعتقد أنها ذات صلات بالولايات المتحدة، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. كما هاجمت الجماعات المسلحة الإرهابية الموالية لإيران مطارات تجارية وفنادق يرتادها الأجانب. وقد تحاول هذه الجماعات اختطاف أمريكيين. ولا يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف قائمًا في المجال الجوي العراقي».

تحذير أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 29 مارس/ آذار 2026

وسبق أن هدد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، باستهداف الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان: «إذا أرادت الحكومة الأمريكية أن لا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل يوم الاثنين 30 مارس ظهرًا».

ونصح الحرس الثوري، موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأمريكية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وتوجد فروع لجامعات أمريكية عديدة في دول الخليج مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.

وليل الجمعة السبت سُمع دوي انفجارات في طهران طالت جامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال شرق المدينة، وأدت إلى إلحاق أضرار بالمباني من دون وقوع إصابات.