قالت وزارة الطاقة الإيرانية، إن عددا من الهجمات استهدف منشآت قطاع الكهرباء في محافظة طهران وأجزاء من مدينة طهران ومحافظة البرز.

وأضافت في بيان أورده التلفزيون الإيراني، إنه تم قطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق، ويجري العمل على حل المشكلة.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام إيرانية، انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق في العاصمة طهران والبرز جراء الهجمات على منشآت الطاقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.