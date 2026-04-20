كشفت الفنانة يارا السكري عن كواليس مشاركتها في مسلسل "علي كلاي"، مؤكدة أن دورها هذا العام كان من أصعب الأدوار التي قدمتها، لما تضمنه من مشاعر إنسانية عميقة وتفاصيل دقيقة تطلبت منها مجهودًا نفسيًا كبيرًا.

وأضافت "السكري" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة “DMC” مساء أمس الأحد، أن الشخصية التي جسدتها حملت قدرًا كبيرًا من الحزن، خاصة في مشهد وفاة الأخ، الذي وصفته بأنه من أكثر المشاهد تأثيرًا عليها، قائلة إنها حرصت على تقديمه بصدق كامل حتى يصل إحساسه إلى الجمهور.

وتابعت أنها استحضرت تجربة شخصية قريبة من حياتها، حيث قامت بتربية أحد أقاربها وتعتبره بمثابة ابنها، ما ساعدها على الاندماج في الحالة الشعورية للمشهد، مؤكدة أنها شعرت بتعب نفسي خلال التصوير، قائلة: "صوتي راح وجسمي بدأ يرتعش".

وروت موقفًا حدث عقب انتهاء التصوير، حيث تلقت اتصالًا هاتفيًا جعلها تعتقد للحظات أن الشخص الذي استلهمت منه مشاعرها قد أصابه مكروه، قبل أن تكتشف أن الأمر لا يتعدى كونه محاولة تواصل عادية، وهو ما تسبب لها في حالة من الذعر.

وتحدثت عن مشهد آخر داخل أحداث العمل، وهو اتهام "علي" -الشخصية التي تحبه في المسلسل- بقضية قتل، الذي جاء في ظروف صحية لها صعبة، إذ كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وإجهاد شديد، قائلة إنه أيضًا كان من المشاهد الصعبة خاصة مع لإحساس بفقدان شخص عزيز بشكل مفاجئ.



ويُذكر أن مسلسل "علي كلاي" يشترك في بطولته الفنانين أحمد العوضي ودرة ويارا السكري وطارق دسوقي وانتصار وريم سامي، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.