إصابات بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين والخليل

أُصيب شاب فلسطيني، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر كود، غرب جنين.

وقالت مصادر محلية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- " إن الشاب الفلسطيني محمد الصوص، من سكان مخيم جنين، أُصيب بالرصاص خلال تواجده في القرية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، أُصيب فتيان من بلدة يطا جنوب الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رأس الجورة، قرب المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة الفتى مهاب عيسى عبد الفتاح بلل (17 عامًا)، حيث جرى نقله إلى المستشفى الأهلي، وأُدخل إلى قسم العمليات مباشرة، نظرًا لخطورة إصابته في الرأس.

وأضاف أن الفتى يوسف خليل منسيه أُصيب بشظايا في الرأس، ونُقل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.