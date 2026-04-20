وزير خارجية إيران: أمريكا تظهر نوايا سيئة وعدم جدية في الدبلوماسية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة تظهر "نوايا سيئة وعدم جدية في الدبلوماسية".

وأخبر كبير الدبلوماسيين الإيرانيين نظيره الباكستاني إسحاق دار بأن مطالب واشنطن في المفاوضات وتهديداتها للسفن والموانئ الإيرانية تمثل "علامات واضحة" على مراوغة أمريكا.

أدلى عراقجي بهذه التصريحات في مكالمة هاتفية مع دار، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

ويعتبر هذا مؤشر آخر على كيفية احتدام المواجهة بين واشنطن وطهران مع اقتراب انتهاء مدة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء المقبل. كما قد يؤدي ذلك إلى زعزعة خطط عقد جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد هذا الأسبوع.