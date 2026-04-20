يارا السكري: لا أمانع الارتباط برجل سبق له الزواج طالما كان ناجحا وابن بلد وعنده سمعة طيبة

كشفت الفنانة يارا السكري عن رؤيتها للعلاقات العاطفية والمواصفات التي تتمناها في شريك حياتها المستقبلي، مؤكدة أنها ليست شخصية غيورة بطبعها، لكنها تغار في المواقف التي تستدعي ذلك، مع حرصها على عدم إظهار غيرتها بشكل واضح بسبب شعورها بالخجل.

وقالت "السكري" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة “DMC”، مساء أمس الأحد، أن هناك نوعين من الرجال؛ الأول يستمتع بإثارة غيرة المرأة ويحرص على جعلها تشعر بها باستمرار، بينما النوع الآخر –يرفض الغيرة من البداية ويضع حدودًا حتى لا تسمح له شريكته بذلك.

وأضافت أن الغيرة شعور فطري لدى المرأة، لكنها تفضل أن تكون في حدود معقولة، وعن شريكها المستقبلي قالت أنها ستتقبل غيرته عليها ولكن غير الزائدة.

وتابعت أنها تفضل الرجل الذي يتمتع بذكاء عاطفي، يستطيع فهم حالاتها المختلفة والتعامل مع تقلباتها، موضحة أن المرأة تمر بتغيرات مزاجية متعددة، ما بين الطفلة والعاقلة والأم، وتحتاج إلى شريك يحتوي هذه الجوانب ويتفاعل معها بوعي واهتمام، خاصة في لحظات الحزن.

ولفتت إلى أنها تفضل الرجل الناجح عمليًا، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، وأن يكون رياضيًا، ويتمتع بشخصية تجمع بين “ابن البلد الجدع” و”الرجل الشيك”، إلى جانب تمتعه بسمعة طيبة، ويكون طويل القامة، ذو مظهر مهندم ولحية مرتبة، مؤكدة أنها لا تمانع أن يكون سبق له الزواج.

