 أوكرانيا توقف ضابطين عن العمل لهروبهما من موقع إطلاق نار أسفر عن مقتل 6 أشخاص - بوابة الشروق
الإثنين 20 أبريل 2026 8:14 ص القاهرة
قد يعجبك أيضا

أوكرانيا توقف ضابطين عن العمل لهروبهما من موقع إطلاق نار أسفر عن مقتل 6 أشخاص

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 7:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 7:51 ص

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر هروب ضباطي شرطة من موقع إطلاق نار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية عن وزارة الداخلية الأوكرانية، قولها -في بيان صحفي- إنه تم إيقاف الضابطين عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على الإنترنت يُظهرهما يفرّان من موقع إطلاق النار في كييف، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وكان رجلٌ مُسلّح قد أطلق النار واحتجز رهائن في متجر بحي سكني في العاصمة الأوكرانية أمس السبت، قبل أن يُقتل برصاص شرطي أثناء محاولة اعتقاله.


قد يعجبك أيضا

