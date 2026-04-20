أوكرانيا توقف ضابطين عن العمل لهروبهما من موقع إطلاق نار أسفر عن مقتل 6 أشخاص

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر هروب ضباطي شرطة من موقع إطلاق نار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية عن وزارة الداخلية الأوكرانية، قولها -في بيان صحفي- إنه تم إيقاف الضابطين عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على الإنترنت يُظهرهما يفرّان من موقع إطلاق النار في كييف، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وكان رجلٌ مُسلّح قد أطلق النار واحتجز رهائن في متجر بحي سكني في العاصمة الأوكرانية أمس السبت، قبل أن يُقتل برصاص شرطي أثناء محاولة اعتقاله.