تحدث اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز المركزي لتعمير سيناء ومدن القناة، عن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، وميناء العريش البحري التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد العديد من المشروعات، ومنها مشروع لإنشاء 17 تجمعًا تنمويًا حضريًا، برفح والشيخ زويد.

ولفت إلى أنهم يعملون على تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع، بأربع تجمعات، ثلاثة منها في رفح وهي تجمع الحسينات، والمطلة أبو شنار، وتجمع الوفاق، وتجمع نجع شبانة والمهدية، بالإضافة إلى تجمع الظهير بالشيخ زويد، بإجمالي 6047 بيت بدوي شامل الخدمات والمرافق.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للبيت البدوي تبلغ 450 مترًا، مقسمة على النحو التالي 163 مترًا للمنزل المكون من ثلاثة غرف نوم، بالإضافة لمجلس للرجال، ومجلس للسيدات، بالإضافة لدورتي مياه، ومطبخ، مؤكدًا مراعاتهم للطبيعة القبلية والعادات الاجتماعية لأهالي سيناء.

وأضاف أنهم خصصوا مداخل منفصلة للرجال وللسيدات، بجانب كون المنزل قابلًا للتعلية، بالإضافة إلى تخصيص حوش بمساحة 286 مترًا لتربية الأغنام والدواجن، مؤكدًا: «إحنا بنوفر حياة كريمة لأهالينا في سيناء بالذات في رفح والشيخ زويد».

وأشار إلى إنشائهم مناطق للخدمات المركزية داخل هذه التجمعات والتي تضم مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي ومعهدًا أزهريا للبنين والبنات، بجانب تخصيص مساحات للمحال التجارية، ومكتب بريد، وتموين ووحدة صحية بالإضافة لمسجد كبير، مؤكدًا: «كل الخدمات اللي إحنا بنقدر نوفرها لهم موجودة في هذا التجمع».

وردّ على التساؤلات حول ما هي فرص العمل التي ستوفر للمواطنين داخل هذه التجمعات بعيدًا عن تربية الأغنام والمواشي، قائلًا: «في مشروعات كثيرة داخل سيناء حاليًا في قطاعات الدولة كلها بالكامل، في منطقة صناعية أيضا هتتنفذ في رفح».

واستشهد بتنفيذهم لـ17 تجمعًا تنمويًا زراعيًا، وضمّت مرحلته الأولى 1154 منزًلا شامل للأراضي الزراعية المستصلحة، بالإضافة لـ946 منزلًا في المرحلة الثانية، بجانب الأراضي الزراعية المستصلحة المضافة لهذه المنازل لتأهيلها.

وتطرق إلى آلية توزيع الأراضي الزراعية بسيناء، موضحًا أنها تُطرح من خلال المحافظة لتوزعها على المستفيدين، بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط.

وأوضح أن هذه المشروعات موجّهة في المقام الأول لأهالي سيناء، يليها سكّان الدلتا،والشباب الطامح في البحث عن فرصة عمل جيدة سواء في المناطق الصناعية أو الزراعية، أو السياحية.

وأكمل: «سيناء واعدة والدولة ركزت جهودها من 2014 حتى الآن، في التنمية والتعمير في سيناء لن يتوقف، والمشروعات اللي تمت خلال الـ11 سنة اللي فاتت مشروعات غير مسبوقة في سيناء».

وقال إن جهاز تعمير سيناء التابع للدولة، نفّذ خلال الـ11 عامًا الماضية مشروعات واستثمارات بقيمة تتعدى الـ49 مليونًا، مضيفًا أنهم يعملون على تطوير المرافق والخدمات ومنها الطرق، مشيرًا إلى تنفيذهم ما يزيد عن 3700 كم طرق داخل سيناء، معلقًا: «الطرق دي أصلا هو شريان الاستثمار والتنمية في سيناء».

وأضاف أن العام الحالي شهد تنفيذ أكثر من 100 كم خصوصًا للتجمعات السابقة بهدف ربطها بالطرق الرئيسية، قائلًا: «دي بتخلق شريان تنمية حقيقي على أرض سيناء واعتقد إن أهالينا في سيناء شاعرين بهذه المشروعات التي تتم على أرض سيناء خلال الفترة اللي فاتت».

وذكر أن مشروع التجلي الأعظم الذي يبفذه الجهاز قارب على الانتهاء بنسبة 97%، متوقعًا افتتاحه خلال العام الجاري.

في ذات السياق تطرق مصطفى لمصنع الصناعات البلاستيكية، قائلًا: «المشروع مش أنا اللي بنفذه ده مشروع داخل المنطقة الصناعية ببئر العبد كأحد أنشطة الدولة».

وأكد أن الجهاز مسئول عن مشروعات الطرق والإسكان، مستشهدًا بتنفيذه لأكثر من 200 منزل بدوي بخلال التجمعات الأخرى داخل سيناء، ومضيفًا أنهم يعملون على توصيل الكهرباء للمناطق المحرومة داخل سيناء، بجانب المشروعات الخدمية كإنشاء دور المناسبات والحضانات.

وقال: «دي من ضمن الأعمال اللي بينفذها جهاز تعمير سيناء داخل شمال وجنوب سيناء بالإضافة لمدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية».