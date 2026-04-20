زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن الأطفال في مصر لديهم رغبة حقيقية في التعرف على تاريخ بلدهم وحضارتها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتضح من خلال تعامله المباشر معهم.

وأضاف "حواس" عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، مساء الأحد، إنه يلاحظ شغفًا واضحًا لدى الأطفال، قائلاً: “نفسهم يعرفوا.. الاهتمام موجود، أنت فقط أعطيهم الجرعة”، لافتًا إلى أنهم عندما يستمعون لها خلال حديثه عن الحضارة لا يُسمع لهم همس، ما يعكس مدى تركيزهم واستعدادهم للتعلم.

وشدد على أهمية تقديم المعلومات بشكل شيق وجذاب، موضحًا أنه يعمل على كتب مبسطة تكون في متناول الجميع وبأسعار مناسبة، واقترح على دار نشر التبرع ولو بكتاب واحد لكل مدرسة لنشر الوعي الأثري بين الطلاب.

ولفت إلى ضرورة إدراج مادة عن تاريخ مصر في مختلف التخصصات الجامعية، قائلاً: "ليه ميبقاش فيه مادة لتاريخ مصر من البداية وحتى 1952 لكل الجامعات؟".

وتابع أن المدارس الأجنبية تهتم بتدريس تاريخ دول أخرى، وهو أمر مهم، لكن الأهم هو أن يعرف الطالب تاريخ بلده، مضيفًا أن الحضارة المصرية تمتلك عناصر فريدة لا توجد في أي حضارة أخرى.

ولفت إلى أن أي شخص في دول مثل إيطاليا عند ذكر مصر يتبادر إلى ذهنه الأهرامات، وأبو الهول، والمومياوات، وتوت عنخ آمون، وهو ما يعكس مكانة مصر عالميًا، مؤكدًا على أن هذه الرموز صنعت حالة من الشغف والحب الكبير للحضارة المصرية.