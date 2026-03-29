تسبب هجوم صاروخي إيراني، في تعليق جلسة للكنيست الإسرائيلي، كانت تُعقد لمناقشة الميزانية.

وأظهرت مقاطع مصورة، لأعضاء الكنيست وهم ينزلون إلى غرف الملاجئ، تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار. فيما قال متحدث باسم الكنيست بأنه سيتم استئناف على الجلسة في أقرب وقت.

دفنا لئال:

بسبب الإنذارات في القدس - تم تعليق جلسة الكنيست حول الميزانية ونزل أعضاء الكنيست إلى غرف الملاجئ pic.twitter.com/wvhbBEzNQD — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) March 29, 2026

في السياق، أفاد موقع يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق باتجاه منطقة القدس.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.