الإثنين 30 مارس 2026 4:17 ص القاهرة
قد يعجبك أيضا

رويترز: أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل بعد هجوم للحوثيين على إسرائيل

أرشيفية
رويترز
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 3:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 3:49 ص

واصلت أسعار النفط مكاسبها بعدما ​شن الحوثيون في اليمن ‌المتحالفون مع إيران في مطلع الأسبوع أول ​هجماتهم على إسرائيل ​منذ اندلاع حربها مع إيران، ⁠الأمر الذي يوسع ​نطاق الصراع في الشرق ​الأوسط.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 3.16 دولار أو 2.81 ​بالمئة إلى 115.73 ​دولار للبرميل بحلول الساعة 2205 ‌بتوقيت ⁠جرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة 4.2 بالمئة عند التسوية يوم ​الجمعة.

وزادت العقود ​الآجلة ⁠لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ​3.13 دولار للبرميل ​أو ⁠3.14 بالمئة إلى 102.77 دولار للبرميل بعد ⁠أن ​صعدت 5.5 بالمئة ​عند التسوية في الجلسة السابقة.


قد يعجبك أيضا

