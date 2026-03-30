رويترز: أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل بعد هجوم للحوثيين على إسرائيل

واصلت أسعار النفط مكاسبها بعدما شن الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران في مطلع الأسبوع أول هجماتهم على إسرائيل منذ اندلاع حربها مع إيران، الأمر الذي يوسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 3.16 دولار أو 2.81 بالمئة إلى 115.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 2205 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت مرتفعة 4.2 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.13 دولار للبرميل أو 3.14 بالمئة إلى 102.77 دولار للبرميل بعد أن صعدت 5.5 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.