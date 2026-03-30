الخارجية الإيرانية: معظم المقترحات الأمريكية التي قدمت لنا غير واقعية ومبالغ فيها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن معظم المقترحات الأمريكية لوقف الحرب والتي قُدمت إلى طهران «غير واقعية ومبالغ فيها».

وجدد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن طهران لم تُجرِ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن، موضحًا أن بلاده تلقت رسائل عبر الوسطاء تفيد برغبة واشنطن في التفاوض.

وأضاف: «أتساءل كم من الناس في أمريكا يأخذون ادعاء الدبلوماسية الأمريكية على محمل الجد! مهمتنا واضحة، على عكس الطرف الآخر الذي يُغيّر موقفه باستمرار».

ونوه أن الاجتماعات التي تعقدها باكستان لوقف الحرب هي إطار عمل وضعته إسلام آباد بنفسها، ولم تشارك إيران فيه، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «تسنيم».

واعتبر أن اهتمام دول المنطقة بإنهاء الحرب «أمر جيد»، مشددًا في الوقت نفسه، على أهمية توخي الحذر بشأن الطرف الذي بدأ تلك الحرب.

وناشد دول المنطقة ألا تطلب من طرف واحد فقط ضبط النفس، معقبًا: «يجب أن يتذكر الجميع أن إيران لم تبدأ الحرب، بل تعرضنا لهجمات تسببت في إراقة دماء الأبرياء».

وأشار إلى أن إيران خاضت المفاوضات «كطرف مسئول»، لكن الولايات المتحدة هي من عرقلت المفاوضات آخر مرتين.