عمرو سعد: المحطات والشركات تعلم أنني الأعلى أجرا بفرق ضخم

عبّر الفنان عمرو سعد، عن رأيه في إعلان بعض الممثلين بأنهم الأعلى أجرًا أو الأكثر مشاهدة، قائلًا: «مش صح».

وقال خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، إن الجهات المعنية يجب عليها إعلان عن الممثل الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، للتعرف على نوعية الأعمال الجاذبة للمشاهدين، وللإعلانات والدعاية.

وردّ على التساؤل حول هل يحصل الممثل صاحب أعلى نسب المشاهدة في الموسم، على أعلى أجر في الموسم التالي، قائلًا: «يمكن».

ولفت إلى أن العمل الأكثر مشاهدة في السينما يُحدد وفق مبيعات التذاكر والإيرادات، فيما يُعلن في التلفزيون من خلال عدد من الشركات المسئولة عن إبلاغ المعلنين والعلامات التُجارية المختلفة بالعمل الأكثر مشاهدة.

وأكمل: «في التلفزيون في شركات محترمة كبيرة جدًا بتاخد ملايين كثيرة أوي علشان تقول للبراندات إن فلان هو أعلى نسبة مشاهدة فروحوا عليه أدفعوا فلوس».

وأكد أن جذب المعلنين والعلامات التجارية، ليس مقياسًا للعمل الأفضل، وإنما للأكثر مشاهدة، قائلًا: «الصناعة بتقول إيه ده مش معنى إن أنا الأفضل ده معناه إن يدولك فلوس أكثر علشان أنت بتجيب فلوس أكثر».

ورأى أنه الأعلى أجرًا حاليًا، قائلًا: «يمكن دلوقتي، وكل الناس عارفة إن آخر 5 سنين إن عمرو سعد محقق أعلى نسب في النجاحات، وده بيخليه في هذه الصناعة دلوقتي مهم وبياخد الفلوس دي كلها».

وأكمل: «أنا مبقتش أحب أن أنا أتكلم في صيغة الأعلى والأفضل علشان أنا في صناعة عندي زملاء، وإحنا كلنا فريق واحد».

واختتم قائلًا: «المعروف لدى الصناعة الآن، والمعروف دلوقتي لدى كل المحطات والشركات المنتجة إن عمرو سعد هو الأعلى أجرًا بفرق ضخم».