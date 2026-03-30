الداخلية تسقط عصابة لتدوير العقاقير المخدرة بالقاهرة والجيزة

• وتضبط مليون ونصف قرص مخدر ومواد خام

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وإعادة تدوير العقاقير المخدرة تمهيدا للاتجار بها في القاهرة والجيزة، حيث عثر بحوزتهم على مواد تقدر قيمتها بحوالي 270 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، جلب تشكيل عصابي يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإعادة تدوير كميات كبيرة من العقاقير المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، متخذين من منطقة أكتوبر بالجيزة وباب الشعرية بالقاهرة، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين، حيث أُلقي القبض على عناصر التشكيل بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم قرابة مليون ونصف مليون قرص مخدر، و420 كيلوجرامًا من المواد المستخدمة في إعادة التدوير، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من تجار المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.