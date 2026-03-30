وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم المستمر لكل الوحدات والتشكيلات لتكون في أعلى درجات الكفاءة

- الفريق أشرف سالم يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من ضباط وضباط الصف من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائدي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، استمراراً للقاءات التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة مع المقاتلين لتوحيد المفاهيم والرؤى تجاه الأحداث الجارية وارتباطها بالأمن القومي المصري.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، مشيداً بما يبذلوه من جهد بكل تفان وإخلاص لحماية الوطن وصون مقدراته، وأدار حواراً مع المقاتلين استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم حول الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الفريق أشرف سالم زاهر على ضرورة أن يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامه بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لجميع الوحدات والتشكيلات لتكون دائماً في أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي، كما شارك المقاتلين تناول وجبة الإفطار.