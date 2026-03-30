الإثنين 30 مارس 2026 1:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. اتحاد السلة يقرر تغريم لاعب الاتحاد بسبب أحداث مباراة الزمالك

 الشروق
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 1:12 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 1:13 م

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تغريم يوسف شوشة لاعب الاتحاد السكندري 50 ألف جنيخ لما بدر منه خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 108-103 في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للرجال. وأعلن اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي "الموافقة على المقترح المقدم من لجنة المسابقات التي يشرف عليها الكابتن محمد فتحي، بتوقيع عقوبة تأديبية على يوسف شوشة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، بتغريمه 50 ألف جنيه."

وأضاف اتحاد السلة "يأتي ذلك على خلفية ما بدر منه تجاه لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما في ثالث مواجهات نصف نهائي دوري اليانز الممتاز"

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك