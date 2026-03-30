ناجلسمان: الركلات الركنية والضربات الحرة قد تكون مفتاح نجاح ألمانيا في المونديال

أكد يوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم أن الركلات الركنية والضربات الحرة ستكون عاملا حاسما في نجاح الماكينات خلال كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح ناجلسمان في تصريحات أدلى بها في شتوتجارت قبل مواجهة غانا الودية اليوم الاثنين، أنه يعتزم مواصلة العمل المكثف على الكرات الثابتة، مضيفا "على عكس بطولة أمم أوروبا، نواجه هنا مرة أخرى ظروفا جوية قاسية، وفي هذا السياق، يمكن أن يكون الهدف من كرة ثابتة هو الحل السحري الذي يفتح المباراة، وبالعكس، يمكن أن تسوء الأمور إذا استقبلنا هدفا منها، لذا فإن الأمر مهم في كلا الجانبين".

ويرى مدرب المنتخب الألماني أن تطور كرة القدم العالمية يفرض الاهتمام بهذا الجانب، مشيرا "عدد الأهداف المسجلة من كرات ثابتة مرتفع للغاية بالفعل، وأخشى أن يرتفع أكثر من ذلك، فهناك فرق تسجل 50% من أهدافها من كرات ثابتة".

وكشف ناجلسمان عن أن مساعده المسؤول عن الكرات الثابتة مادس بوتجريت سيعمل على تطوير المزيد من التنويعات قبل المونديال.

وأضاف "سيتوصل بوتجريت إلى المزيد من الأفكار التي لا نريد الكشف عنها بعد في المباريات الودية".

وأشاد ناجلسمان بالتنويعات التي أدت لتسجيل جوناثان تاه وفلوريان فيرتز هدفين في مرمى سويسرا مؤخرا في المباراة التي انتهت بالفوز 4/3 مؤكدا أنها تمنح الفريق حيوية أكبر من الكرات العرضية المباشرة.

وأوضح "لقد كنت دائما مدافعا كبيرا عن الركنيات القصيرة، وبالطبع أنا أقوم بدوري في هذا الجانب".

وتطرق المدرب إلى وضع الحارس مارك أندريه تير شتيجن المصاب، معتبرا أن فرصه في المشاركة بالمونديال ضئيلة للغاية، موضحا "بشكل عام هو يبلي بلاء حسنا، وقد قرأت أيضا أن هناك شيئا جميلا يلوح في الأفق على المستوى الشخصي، لذا هنأته، وهذا يساعد بالتأكيد".

وكان تير شتيجن نشر صورة مع صديقته أونا سيلاريس تظهر فحصا بالأشعة الصوتية لجنين، وهو ما دفع جوليان ناجلسمان لتهنئته رغم استبعاده رياضيا حيث قال "لقد غاب لمدة عام الآن ولعب قليلا جدا، نحن بحاجة للنظر إلى الصورة الأكبر".

ويعتقد المدرب أنه ما لم تحدث معجزة كروية فإن كأس العالم ستقام بدون الحارس البالغ من العمر 33 عاما، والذي لم يشارك سوى في أربع مباريات دولية من أصل 17 منذ اعتزال مانويل نوير بسبب توالي الإصابات

وفي المقابل، شدد ناجلسمان على أن حارس هوفنهايم أوليفر باومان سيكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في المونديال.