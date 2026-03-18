الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تدمير مبنى قرب مفاعل محطة بوشهر في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن هجوما استهدف محيط محطة "بوشهر" النووية في إيران مساء أمس الثلاثاء، أسفر عن تدمير مبنى يقع على بعد 350 مترا من مفاعل المنشأة.

وأوضحت الوكالة في بيان رسمي نُشر عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه بناء على المعلومات الواردة من طهران حول واقعة سقوط مقذوف مساء الثلاثاء، يمكن تأكيد إصابة وتدمير مبنى يبعد 350 مترا عن مفاعل محطة بوشهر للطاقة النووية".

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي قوله: "على الرغم من عدم وقوع أي أضرار في المفاعل نفسه أو إصابات بين العاملين، فإن أي هجوم على محطات الطاقة النووية أو بالقرب منها يُعد انتهاكا للمبادئ السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين أثناء النزاعات المسلحة".

وأكد جروسي أن "مثل هذه الهجمات يجب ألا تحدث مطلقا".