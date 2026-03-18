نيجيريا: مقتل 80 مسلحا خلال التصدي لهجوم على قاعدة عسكرية

قال الجيش النيجيري، إن جنودا مدعومين بإسناد جوي، صدوا اليوم الأربعاء هجوما شنه ما يُشتبه أنهم مسلحون إسلامويون على قاعدة عسكرية في شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 80 مسلحا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الجيش ساني أوبا، في بيان، إن المسلحين الذين يُشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعة بوكو حرام أو "تنظيم الدولة الإسلامية" في إقليم غرب أفريقيا هاجموا بدعم من عدة طائرات مسيرة مسلحة القاعدة في مالام فاتوري بولاية بورنو قرب الحدود مع النيجر، نحو الساعة 1250 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح أوبا، أن القوات توقعت الهجوم وتمكنت من صده بنيران أرضية وإسناد جوي، مما أسفر عن مقتل 80 مسلحا، بينهم ثلاثة من "كبار" قادتهم.

ولم يتسن لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) التحقق من صحة هذه المزاعم من مصادر مستقلة.

وكان بيان سابق للجيش، قدر عدد القتلى بأكثر من 60 مسلحا.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن أربعة جنود أصيبوا وتم نقلهم لتلقي العلاج.

وأضاف أن القوات استولت على كمية كبيرة من الأسلحة من المسلحين المشتبه بهم، بما في ذلك بنادق هجومية وقاذفات آر بي جي، ومدافع رشاشة، وذخيرة، ومتفجرات بدائية الصنع، ومكونات لطائرات مسيرة مسلحة.

وجاء هذا الهجوم بعد وقوع ما يشتبه أنها ثلاثة تفجيرات انتحارية، أمس الأول الإثنين، أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة 108 آخرين في مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجمات، لكن الشبهات اتجهت سريعا إلى جماعة بوكو حرام الجهادية، التي أطلقت تمردا في شمال شرقي نيجيريا عام 2009 لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ووفقا لبيانات صادرة عن الأمم المتحدة، لقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في نيجيريا منذ بدء تمرد جماعة بوكو حرام.