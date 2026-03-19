اتحاد الكرة يعلن: محاولات مكثفة لإقامة ودية منتخب مصر مع إسبانيا

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيسه، هاني أبو ريدة، يجري محاولات مكثفة، من أجل التمسك بإقامة المباراة الودية بين منتخبي مصر، وإسبانيا، خلال شهر مارس الجاري.

وأضاف اتحاد الكرة في بيان رسمي أن هاني أبو ريدة يبذل جهودًا مكثفة في الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة المنتخب الأول الودية أمام نظيره، إسبانيا، يوم 31 مارس الجاري، ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة في كأس العالم.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي في ظل العمل على إنهاء أزمة التأشيرات الخاصة بالسفر، حيث يواصل رئيس الاتحاد، اتصالاته من أجل تذليل جميع العقبات وضمان انتظام برنامج المنتخب.

وأنهى اتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة يحرص على توفير أفضل أجواء للمعسكر المقبل لمنتخب مصر خلال الأجندة الدولية لشهر مارس، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب.