الخميس 19 مارس 2026 1:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ضبط عامل توصيل استولى على قيمة الطلبات ببولاق الدكرور

وليد ناجي
نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 1:16 م | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 1:16 م

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله حول تضرر مدير مطعم بالجيزة من قيام عامل توصيل بالاستيلاء على أموال قيمة الطلبات التي قام بتوصيلها للعملاء وعدم عودته للمطعم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة.

وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية، أن عامل التوصيل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور قام بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالطلبات التي قام بتوصيلها، وبحوزته المبلغ المستولى عليه عند ضبطه. وعقب مواجهته، أقر العامل بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك