حزب الله: نفذنا 20 هجوما على أهداف إسرائيلية الخميس

أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، تنفيذ 20 هجوماً بصواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف عسكرية إسرائيلية، شملت مواقع وتجمعات لجنود ومستوطنات.

وأكد الحزب، في بيانات متتالية رصدتها وكالة الأناضول، أن هذه العمليات تأتي "دفاعًا عن لبنان وشعبه".

وفي سياق متصل، أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري وحتى الأربعاء، أسفر عن استشهاد 1001 شخص وإصابة 2584 آخرين.

- جنوبي لبنان

وأوضح الحزب أن مقاتليه استهدفوا 6 دبابات من طراز "ميركافا" عبر ثلاث عمليات في منطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة باستخدام صواريخ موجهة، ما أسفر عن إصابات مباشرة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي حاول، للمرة الثالثة خلال أسبوع، التقدم داخل بلدة الطيبة باتجاه منطقة بيدر الفقعاني شمالي البلدة، إلا أن مقاتلي الحزب نصبوا كميناً للقوة المتقدمة واستهدفوها بصواريخ موجهة أدت إلى تدمير إحدى الدبابات.

كما حاولت القوات الإسرائيلية مواصلة التقدم باتجاه منطقة أبو مكنّى في بلدة دير سريان، قبل أن تستهدف مجدداً بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدمير خمس دبابات إضافية، وشوهد جنود ينسحبون من موقع الاشتباك.

وأضاف الحزب أن الجيش الإسرائيلي استقدم مروحيات لإخلاء المصابين تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، فيما استهدف مقاتلو الحزب منطقة الإخلاء بصليات صاروخية وقذائف مدفعية.

كما أعلن استهداف الموقع المستحدث في "نمر الجمل" مقابل بلدة علما الشعب الحدودية مرتين باستخدام صليات صاروخية وطائرات مسيّرة.

وبدأت إسرائيل في 2 مارس الجاري عدوانًا جديدًا على لبنان، بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، كما شرعت في اليوم التالي بتوغل بري محدود في الجنوب.

وفي اليوم ذاته، شن "حزب الله" هجومًا على موقع عسكري شمالي إسرائيل ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.