وزير الخارجية التركي: إسرائيل السبب الأول لهذه الحرب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل السبب الأول للحرب، خاصة أنها حرضت عليها أثناء المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، عن رفض بلاده لسياسات التوسع الإسرائيلية، ومحاولة توسيع دائرة الحرب.

وأكد في الوقت ذاته، أن الهجمات الإيرانية على دول المنطقة «خاطئة ولا يمكن قبولها»، معربًا عن تضامن أنقرة مع الدول المتأثرة بالهجمات.

وأشار إلى حرص بلاده على إبقاء الحوار مفتوحا من أجل إرساء السلام، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل عبر القنوات الدبلوماسية.

ونوه وزير الخارجية التركي أن المنطقة تعيش حالة طوارئ، محذرًا من أن «إسرائيل تريد جر المنطقة إلى الفوضى».

وأضاف: «نرفض استهداف جيراننا، وموقفنا عدم السماح لإسرائيل بالتستر على جرائمها».