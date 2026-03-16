أسعار النفط تواصل الارتفاع على وقع الحرب في الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط اتجاهها التصاعدي الأحد، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط التي تثير مخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد في الإمدادات العالمية.

وبعد دقائق قليلة من افتتاح التداولات في بورصة شيكاغو، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط المعياري الأمريكي بنسبة 2,43% ليصل إلى 100,11 دولار للبرميل، بحسب وكالة فرانس برس.

كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال المعياري العالمي بنسبة 2,82% ليصل إلى 106,05 دولارات للبرميل.

وبحسب محللين في مجموعة جولدمان ساكس، قد تؤدي الزيادة الحادة في أسعار النفط المرتبطة بالصراع الإيراني إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.3% مع دفع التضخم نحو الارتفاع خلال العام المقبل.

ويقدر البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد التضخم العام العالمي بنحو 0.5 إلى 0.6 نقطة مئوية، مع دفعة أصغر للتضخم الأساسي تبلغ حوالي 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية.

وتعكس التوقعات تحديثات توقعات النفط والغاز في أعقاب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع وإغلاق مضيق هرمز.