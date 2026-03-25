طائرات مسيّرة تستهدف خزان وقود في مطار الكويت

أعلنت الكويت، الأربعاء، استهداف طائرات مسيّرة خزان وقود بمطار الكويت الدولي.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في منشور على حسابها في "إكس" إن: "طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".



وأضافت: "أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السيد عبد الله الراجحي أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح".

وتابعت: "أوضح الراجحي أن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث".