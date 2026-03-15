الصندوق السيادي يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض فنية ومالية لإدارة طرح 20% من شركة مصر للتأمينات

فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، في إطار تسريع وتيرة برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة دعما لرؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادى عن تقدّم شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق – بطلب قيد كامل أسهمها فى البورصة المصرية، وذلك تمهيدًا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.

وفي هذا السياق، يدعو صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروضها الفنية والمالية لتولى مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح الحصة المزمع بيعها والتى تصل إلى 20%، وذلك فى إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتى الطرح فى ضوء التوجهات الاستراتيجية الرامية لتعميق مشاركة القطاع الخاص، استهدافا لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وخلق فرص استثمارية جاذبة فى قطاع التأمين أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى.

وتستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص فى مصر، وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه مصرى فى سبتمبر 2025 فى ظل نمو أرباح الشركة، بما يعكس قوة مركزها المالى ومتانة أدائها التشغيلى.

وتهدف هذه العملية إلى اختيار شركة ترويج وتغطية اكتتاب ذات خبرة لقيادة وتسويق عملية الطرح بكفاءة، بما يشمل إدارة عملية التسويق وبناء سجل الأوامر والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك فى إطار هيكل صفقة يحقق أفضل قيمة مضافة.

يتعين أن يكون العرض الفنى مقدما من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، وأن يتضمن سابقة الأعمال ذات الصلة فى صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية.

كما يجب أن يشمل العرض رؤية تحليلية لقطاع التأمين، ونطاق تقييم مبدئى للشركة ومنهجيات التقييم المقترحة، وخطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة، وقائمة أولية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب تصور مبدئى لهيكل الصفقة الأمثل، وعرض تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية وخبراتهم ذات الصلة.

وعلى بنوك الاستثمار الراغبة فى المشاركة إرسال نبذة تعريفية عن الجهة المتقدمة وسابقة أعمالها إلى البريد الإلكترونى:

وذلك فى موعد أقصاه 8 مارس 2026، لإجراء مراجعة داخلية أولية تمهيدا للمضى قدما فى العملية.

وفى حال قبول الجهة المتقدمة مبدئيا، سيتم التواصل معها لاتخاذ الخطوات التالية، والتى تشمل توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح «NDA» كشرط أساسى للمشاركة وإتاحة المعلومات التفصيلية الخاصة بالشركة، بما يمكنها من تقديم عرض فنى ومالى شامل ومتكامل فى موعد أقصاه 18 مارس 2026.

ويشار إلى أن إرسال الملف التعريفى لا يعد قبولا تلقائيا أو تأهيلا نهائيا للمشاركة فى العملية، ولا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية وعدم الإفصاح، كما تلتزم الجهات الراغبة فى التقدم بكل الشروط والمتطلبات المحددة فى هذا الإعلان.