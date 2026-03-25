إيران عن دور الولايات المتحدة في حماية حلفائها: هل تدافع واشنطن عنكم إذا هاجمتكم إسرائيل؟

دعت إيران دول العالمين العربي والإسلامي إلى إقامة "اتحاد أمني" بعيدا عن الولايات المتحدة وإسرائيل، ميثاق للأمن الجماعي قائم على الإسلام وكتاب الله مرجعيته.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء مخاطبا العالم الاسلامي: "ما الذي جلبته القواعد الأمريكية للمنطقة؟!".



وأضاف متسائلا: "لو أنّكم اليومْ تعرضتم لعدوان جيش الكيان الصهيوني، فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا عنكم؟".

وتابع المتحدث داعيا دول العالم العربي والاسلامي إلى "تأسيس ميثاق للأمن الجماعي يقوم على الإسلام والقرآن مرجعا ومحورا وأساسا راسخا".

وأردف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعلِن استعدادَها لإقامة اتحاد أمني وعسكري في المَنطقة مع جیرانها الأعزاء، من دون حضور الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني".



وقال: "لا نحتاج من أجل ضمان أمن منطقتنا إلى دولة تبعد عنّا آلاف الكيلومترات. لا نحتاج إلى دولة ترى البلدان الإسلامية بقرة حلوب."

وشدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قائلا "لا نحتاج إلى دولة تجعل أمن إسرائيل ومصالحها أول همّها وآخره.. أمريكا لا تنظر إلى المسلمين إلا بما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز".

وتشهد المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 فبراير 2026، ردا على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج.